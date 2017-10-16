Serdar Ortaç Boşanıyor mu?

16 Ekim, 2017 | 14:54

Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan boşanıyor mu? Bu iddia magazin kulislerinde bolca konuşuluyor.

2014 yılında evlenen çift ile ilgili daha önce de birçok kez boşanma haberleri çıkmış, taraflar her seferinde iddiaları yalanlamıştı.

Ancak Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan Ortaç ile son tartışmasından sonra boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberine göre; Çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olarak, daha önce Ortaç’ın çocuk istemesi, Chloe’nin ise ‘önce kariyer’ demesi gösterilmişti. Ancak çiftin en son büyük bir kavgaya tutuştukları ve Serdar Ortaç’ın boşanmak için avukatının yolunu tuttuğu öğrenildi.

Ortaç’ın avukatına giderken rastladığı yakın bir arkadaşı, ünlü şarkıcıya boşanmanın ciddi bir karar olduğunu ve tekrar düşünmesini tavsiye etti. Arkadaşını dinleyen Serdar Ortaç avukata gitmekten vazgeçti ve eşiyle şimdilik sorunları aştı. Ortaç’ın boşanma girişimini rafa kaldırğı öğrenildi.