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Serena Williams Balayında!

20 Kasım, 2017 | 15:03

Serena Williams ile Alexis Ohania çifti, düğün töreni sonrası balayına çıktı.

New Orleans Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan Güzel ve Çirkin temalı düğün töreniyle evlenen çiftin arkadaşları da mutlu günlerinde çifti yanlız bırakmadı.

Davete aralarından Beyonce, Kim Kardashian, Eva Longoria, Caroline Wozniacki, Kelly Rowland, Ciara ve La La Anthony’nin de dahil olduğu 200 konuk katıldı.

Evlilik töreninin ardından balayına çıkan çift, özel bir jetle seyehat etti. Yanlarına küçük kızları Alexis Olympia’yı da alan çiçeği burnunda çiftin jete binerken verdikleri bu poz ise olay oldu.

Düğünün en az 1 milyon dolara mal olduğu, Vogue ile yapılan anlaşma gereği konuklardan mekana cep telefonlarını getirmemelerinin istendiği belirtildi.

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Alexis Ohania, Balayı, Beyonce, Caroline Wozniacki, Ciara, Eva Longoria, Kelly Rowland, Kim Kardashian, Serena Williams,

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