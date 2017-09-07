Serenay Sarıkaya Sabırsızlanıyor
07 Eylül, 2017 | 13:56
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Fi dizisinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekliyor.
Dizideki cesur sahneleriyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi.
Saç bakımı için gittiği kuaförde iki saat boyunca kalan Sarıkaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Kerem Bursin ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki sürdüren Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlamazken Fi dizisiyle ilgili sorulara çok heyecanlandığını söyleyerek yanıtladı.
Sarıkaya, “İkinci sezon çok heyecanlı olacak, o yüzden içim kıpır kıpır” ifadelerini kullandı.
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