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Set Yorgunluğunu Yogayla Atıyor

29 Haziran, 2017 | 11:11

Set Yorgunluğunu Yogayla Atıyor

Amber Heard, Avustralya’daki film çekimleri sonrası set yorgunluğunu yoga yaparak atıyor.

Aquaman isimli filmin çekimleri için bir süredir Avustralya’da bulunan Amber Heard, ABD’nin Los Angeles şehrindeki evine döndü.

Set Yorgunluğunu Yogayla Atıyor

Set Yorgunluğunu Yogayla Atıyor

Ünlü oyuncu, set yorgunluğunu yakın arkadaşlarıyla birlikte yoga yaparak atıyor. Açık havada güneşin keyfini süren Amber Heard ve arkadaşları rahatlamak için farklı yoga figürleri denedi. 31 yaşındaki Heard, arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli dakikaları Snapchat hesabından paylaştı.

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Amber Heard, yoga,

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