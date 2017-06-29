Set Yorgunluğunu Yogayla Atıyor
29 Haziran, 2017 | 11:11
Amber Heard, Avustralya’daki film çekimleri sonrası set yorgunluğunu yoga yaparak atıyor.
Aquaman isimli filmin çekimleri için bir süredir Avustralya’da bulunan Amber Heard, ABD’nin Los Angeles şehrindeki evine döndü.
Set Yorgunluğunu Yogayla Atıyor
Ünlü oyuncu, set yorgunluğunu yakın arkadaşlarıyla birlikte yoga yaparak atıyor. Açık havada güneşin keyfini süren Amber Heard ve arkadaşları rahatlamak için farklı yoga figürleri denedi. 31 yaşındaki Heard, arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli dakikaları Snapchat hesabından paylaştı.
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