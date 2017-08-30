Şevket Çoruh İsyan Etti: Hıçkıra Hıçkıra Küfrediyorum

30 Ağustos, 2017 | 12:09

Usta oyuncu Şevket Çoruh İnstagram hesabından isyan etti.

Kuvvetli yağmura teslim olan İstanbul’un bir çok yeri yine sular altında kaldı. Yağmurun mağdur ettikleri arasında ünlü oyuncu Şevket Çoruh da vardı.

Şevket Çoruh’un kurduğu ‘Baba Tiyatro’ da yağmurdan nasibini aldı.

Ünlü oyuncu yaşadığı zor anları “Şu yağmur kadar romantik bir şey yok göz yaşlarımı tutamıyorum. Hıçkıra hıçkıra küfrediyorum” notu ile paylaştı.