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Şevket Çoruh’un Baba Sahne’sine Hollywood Desteği

30 Mart, 2017 | 11:53

Şevket Çoruh’un Baba Sahne’sine Hollywood Desteği

Usta oyuncu Şevket Çoruh’un 1 Nisan’da açılışı yapılacak tiyatrosu Baba Sahne’ye Hollywood’den destek geldi.

22 yıldır sinema, dizi ve tiyatro sahnelerinde olan Şevket Çoruh, hayalindeki tiyatro projesini hayata geçiriyor. Usta oyuncu ‘Baba Sahne’ adını verdiği tiyatrosunu 1 Nisan’da açacak.

Baba Sahne’ye Hollywood Desteği

Şevket Çoruh’a bir destek de ‘Hollywood’dan geldi. Oyuncu Ersin Olgaç, hazırladığı video ile Şevket Çoruh’a güzel bir jestte bulundu. Batman, Joker, Superman ve Freddy Krueger gibi karakterlerin Baba Sahne için mesajlarının yer aldığı video büyük beğeni topladı. Videoyu Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından paylaştı.

Şevket Çoruh’un Baba Sahne’sine Hollywood Desteği – Video İzle

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Hollywood, Şevket Çoruh,

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