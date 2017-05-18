Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

18 Mayıs, 2017 | 12:01

Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.

Şevval Sam ve Metin Tekin’in oğulları Tarık Emir Tekin, Oxford’un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri oldu. İngiltere’de eğitimini sürdüren Tarık Emir Tekin, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford’un Drama Bölümü’ne başvurmuştu.

8 bin aday arasından seçilen 17 kişiden biri olan Tarık Emir, 3 yıl boyunca Oxford’da eğitim görecek. Tarık Emir, dünyaca tanınmış kişilerin mezunu olduğu bölüme seçilen ilk Türk oldu.