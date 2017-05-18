Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

18 Mayıs, 2017 | 12:01

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.

Şevval Sam ve Metin Tekin’in oğulları Tarık Emir Tekin, Oxford’un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri oldu. İngiltere’de eğitimini sürdüren Tarık Emir Tekin, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford’un Drama Bölümü’ne başvurmuştu.

8 bin aday arasından seçilen 17 kişiden biri olan Tarık Emir, 3 yıl boyunca Oxford’da eğitim görecek. Tarık Emir, dünyaca tanınmış kişilerin mezunu olduğu bölüme seçilen ilk Türk oldu.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Oxford, Şevval Sam, Tarık Emir,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.
Chris Cornell Hayatını Kaybetti

Chris Cornell Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü ABD'li rock yıldızı Chris Cornell hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölümü şok etkisi yarattı.
Fazıl Say: Bir Şeyler Yap Türkiye!

Fazıl Say: Bir Şeyler Yap Türkiye!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevini başlayan eğitmenlerle ilgili bir yazı paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin’de Piyano Başına Geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin’de Piyano Başına Geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir forma katılmak üzere gittiği Pekin'de piyano başına geçti, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.