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Şeyda Coşkun’a Şok! Soruşturma Açıldı

04 Ağustos, 2017 | 12:21

Şeyda Coşkun Mahkeme

Ünlü isimleri zayıflatan Şeyda Coşkun’ a soruşturma açıldı.

Sosyeteye hizmet veren ve birçok ünlü ismi zayıflatan Şeyda Coşkun, daha önce de Sağlık Bakanlığı’na şikayet edilmişti.

Coşkun hakkında diploması olmamasına rağmen danışanlarına diyet programı uyguladığı için adli ve idari işlem başlatıldı.

Sözcü’nün haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.

Coşkun’un Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği kesinleşti.

Aylığı 200 Bin Lira İddiası

Astronomik kazancıyla sık sık haber olan ve kendisini yaşam koçu olarak lanse eden Şeyda Coşkun’ un aylık kazancının 200 Bin lirayı bulduğu iddia ediliyor.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi olmayan Şeyda Coşkun; Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi birçok ünlü isimle çalıştı.

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