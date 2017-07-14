Şeyma Subaşı Bekarlığa Veda Etti

14 Temmuz, 2017 | 12:18

Acun Ilıcalı ile evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı, bekarlığa Mykonos’ta veda etti.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile Eylül ayında Fransa’da nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, Yunan Adası Mykonos’ta yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti düzenledi.

20 kişilik kız arkadaş grubunun katıldığı bekarlığa veda partisi, renkli gece hayatıyla meşhur Yunan Adası Mykonos’taydı.

Şeyma Subaşı, oldukça eğlenceli geçtiği görülen partiden kareleri instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Grubun Mykonos Adası Turları ise tüm hızıyla devam ediyor.