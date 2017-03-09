Şeyma Subaşı Dominik’te Futbol Yeteneklerini Sergiledi

09 Mart, 2017 | 10:29

Ünlü moda tasarımcısı Şeyma Subaşı, Dominik’te plaj futbolu oynayarak bu spordaki yeteneklerini sergiledi.

Yapımcı sevgilisi Acun Ilıcıla’nın futbol aşkı Şeyma Subaşı’na da geçmiş. Şu sıralar Survivor yarışmasının da çekimlerinin yapıldığı dünyanın en ünlü balayı adası Dominik’te olan Seyma Subaşı, erkeklerle plaj futbolu oynadı.

Dominik Adası’ndan paylaştığı karelerle adından sıkça söz ettiren güzel modacı, bu kez Survivor ekibiyle plaj futbolu oynarken görüldü.

Samana Las Terrenas’da erkeklerle kıran kırana futbol oynayan Şeyma Subaşı, instagram sayfasından o anları paylaşmayı da ihmal etmedi.