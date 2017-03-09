Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Şeyma Subaşı Dominik’te Futbol Yeteneklerini Sergiledi

09 Mart, 2017 | 10:29

Şeyma Subaşı Dominik’te Futbol Yeteneklerini Sergiledi

Ünlü moda tasarımcısı Şeyma Subaşı, Dominik’te plaj futbolu oynayarak bu spordaki yeteneklerini sergiledi.

Yapımcı sevgilisi Acun Ilıcıla’nın futbol aşkı Şeyma Subaşı’na da geçmiş. Şu sıralar Survivor yarışmasının da çekimlerinin yapıldığı dünyanın en ünlü balayı adası Dominik’te olan Seyma Subaşı, erkeklerle plaj futbolu oynadı.

Şeyma Subaşı Dominik’te Futbol Yeteneklerini Sergiledi

Dominik Adası’ndan paylaştığı karelerle adından sıkça söz ettiren güzel modacı, bu kez Survivor ekibiyle plaj futbolu oynarken görüldü.

Şeyma Subaşı Dominik’te Futbol Yeteneklerini Sergiledi

Samana Las Terrenas’da erkeklerle kıran kırana futbol oynayan Şeyma Subaşı, instagram sayfasından o anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Dominik, Şeyma Subaşı,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Alessandra Ambrosio’nun Güzellik Sırları

Alessandra Ambrosio’nun Güzellik Sırları

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio'nun merak edilen güzellik sırları...
Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

80'li yılların milyonerlerinden David Glasheen, şu sıralar bir tropik adada yaşantısını sürdürüyor.
Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Karayiplerin ada ülkesi Küba, devrimci lideri Fidel Castro'suz ilk 1 Mayıs'ını kutlayacak.
Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria's Secret için bugüne kadar en uzun süredir çalışan model unvanına Adriana Lima ve güzellik sırları...

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.