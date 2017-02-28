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Şeyma Subaşı Miami Tatilinde

28 Şubat, 2017 | 08:38

Şeyma Subaşı Miami Tatili

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami tatilinde

ABD’nin en ünlü tatil kentlerinden Miami, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Muhteşem şehir manzaraları eşliğinde kilometrelerce uzanan sahilleriyle adeta bir turizm cenneti olan Miami’nin son konuğu Şeyma Subaşı oldu.

Şeyma Subaşı Miami Tatili

Yapımcı Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bir grup arkadaşıyla birlikte denizin keyfini çıkarırken objektiflere takıldı. Bolca denizi girip güneşlenen Subaşı, arkadaşlarıyla sahil yürüyüşü yapmayı da ihmal etmedi.

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