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Seyşeller Yolcusu Kalmasın!

08 Şubat, 2017 | 11:48

Kış aylarının soğuğundan bunaldıysanız tropik cennete Seyşeller Yolcusu Kalmasın!

Dondurucu soğukları yaşadığımız bugünlerde, kendinizi Ağustos ayında hissetmek istemez misiniz? Öyleyse hemen, İstanbul’dan direkt uçuşla yedi saat 45 dakikada ulaşılabilen Seyşeller ’e doğru yola çıkıyoruz. Kış vakti bronz bir tene sahip olmak, herkes donarken siz güneşin tadını çıkarmak istemez misiniz? Cosmopolitan dergisinden Özlem Kotan, 12 ay yaz sezonunu yaşayan Seyşeller ‘deki tatil deneyimini yazdı;

Seyşeller Turu, Seyşeller Gezisi, Seyşeller Balayı

Doğu Afrika ülkelerinden biri olan Seyşeller; dünyanın en çok ilgi gören tatil destinasyonları arasında. Türkiye’nin kışı yaşadığı, meteorolojinin kar uyarısı yaptığı bugünlerde, yazlık bir valiz hazırlamak çok keyifliydi! Üstelik sosyal medyada deniz-güneş-kum fotoğrafları paylaşmanın zevki de başka!

Seyşeller ‘den Muhteşem Karşılama

Uçağın tekerlekleri karaya değer değmez bir gökkuşağının içinden geçecekmişiz. Meğer havacılık ritüelinde ilk destinasyonuna sefer yapan uçaklar, alanda su tankı ile karşılanırmış. İtfaiye araçlarıyla iki taraftan su sıkılarak bir gökkuşağı görüntüsü oluşturuluyor. Ve uçağın bu kuşağın içinden geçmesi sağlanıyor. Uçaktaki yolcular da bu anı görüntülemek için cep telefonlarını hazırlayıp bekliyorlar. Bu anları mutlaka sosyal medyada paylaşmamız gerekiyor tabii…

Seyşeller Turu, Seyşeller Gece Hayatı,

Rüya Ada Seyşeller ‘de neler yapılır?

Adada her keseye hitap eden, birbirinden romantik, huzurlu ve ilgi çekici mekanlar var. Muhteşem doğal güzelliklere sahip olan Seyşeller ‘de; muhtemelen vaktiniz elinizde şnorkellerle geçecek. Palmiyeler altında, deniz-kum-güneşte, rengarenk balıklar ve dev kaplumbağalar arasında adanın keyfini çıkaracaksınız.

Seyşeller Gece Hayatı, Gezilecek Yerler ve Yemek

Seyşeller ‘de pek turistik faaliyet yok. Başkent ve şehir merkezi Victoria’da az buçuk gece hayatı varmış ama her yer saat 18.00’de kapanıyormuş. Şehirde Tempio Hindu isimli bir Hint tapınağı var. Rengarenk mezarlık Bel Air Cemetery, birkaç kilise, Victoria Market adlı bir pazar ve muhteşem manzaralı botanik bahçe Mission Lodge Lookout; gezebileceğiniz yerler arasında.  Taze Hindistan cevizi yiyebilir, suyunu ya da romunu tüketebilirsiniz. Muzun da; cipsi dahil türlü versiyonunu tadacak, balık ve pirince doyacaksınız.

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Seyşeller,

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