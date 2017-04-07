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Sienna Miller Meksika Sahillerinde Görüntülendi

07 Nisan, 2017 | 10:21

Sienna Miller Meksika Sahillerinde Görüntülendi

ABD’li ünlü oyuncu Sienna Miller, Meksika sahillerinde geçirdiği gözlerden uzak tatili sırasında görüntülendi.

Anne olduktan sonra eski hareketli hayatından uzaklaşan oyuncu Sienna Miller, Amerika kıtasının en gözde plajlarına ev sahipliği yapan Meksika’daydı.

Sienna Miller Meksika Sahillerinde Görüntülendi

Sienna Miller, dünyaca ünlü isimlerin tercihi olan Meksika’nın tatil cenneti Cancun eyaletinde gözlerden uzak bir hafta sonu tatili geçirdi.

Sienna Miller Meksika Sahillerinde Görüntülendi

35 yaşındaki Miller, Meksika’nın “ateşli” plajlarında denizin tadını çıkarırken askısız dar bikini tercihiyle biraz zorlandı. Güzel oyuncu, dalgalı denizde bikinisinin üst kısmının düşmemesi için bir hayli uğraştı.

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Cancun, Meksika, Sienna Miller,

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