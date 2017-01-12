Şimdi Hindistan Renkler Festivali Zamanı

12 Ocak, 2017 | 17:59

Baharın gelişinin habercisi Hindistan Renkler Festivali vakit geldi çattı.

Hindistan Renkler Festivali baharın gelişinin müjdecisi. Hindistan Holi Festival bizdeki karşılığı Renkler Festivali; havaların ısınması, çiçeklerin açması, bitki örtüsünün yeniden canlanması anlamına geliyor. Dünyanın en mistik ülkesinde bahar gelir de kutlanmaz mı? Tabi ki kutlanır. Adından da anlaşılacağı gibi Renkler Festivali, Hint halkının rengarenk toprak boyalarla kutladığı oldukça eğlenceli bir etkinlik.

Bu yıl Mart ayının başlarında kutlanacak Renkler Festivali için dünyanın dört bir yanından Hindistan’a gelecek katılımcılar şimdiden geri sayıma başladı. Her yıl Hint halkının yanında yüz binlerce yabancı turisti ağırlayan Renkler Festivali, bu yılda ülkenin farklı şehirlerinde büyük bir bir eğlence ile kutlanacak.

Her Renk Farklı Bir Anlam

Festival süresince yüzlere sürülen ve insanların birbirine fırlattıkları toprak boyaların her bir rengi farklı bir anlam taşıyor. Kırmızı renk masumiyeti, yeşil canlılık ve enerjiyi, mavi sakinlik ve ağırbaşlılığı, sarı renk ise dindarlığı simgeliyor.

Festivalin en dikkat çekici yanları ise Hint mitolojisine göre ateş yakma ritüeli ve insanların şarkı söyleyerek birbirlerini boyaması;

Festivalin ateş yakma ritüelinin dayandığı efsane şu şekilde;

Kötülüklerin kralı Hiranyakaşipu, Hindu tanrısı Brahma tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilir. Zamanla küstah ve kibirli biri olmaya başlayan Hiranyakaşipu, herkesin sadece ona itaat etmesini ister. Bunun üzerine oğlu Prablah, babasına karşı çıkar ve ona itaat etmeyi reddeder. Hiranyakaşipu birçok defa oğlu Prablah’ı öldürmeye çalışır ama her seferinde diğer tanrı Vishnu, Prablah’ı kurtarır. En sonunda Hiranyakaşipu, onu kız kardeşinin kucağında uyurken yakmayı planlar. Ancak kız kardeşi Holika’nın üzerindeki şal ateşte yanmamaktadır. Holika, kendi hayatını tehlikeye atıp kardeşi Prablah’ı kurtarmak için şalını üzerinden çıkarıp ona verir. Prablah kurtulur fakat Holika orada ölür. Hindu tanrısı Vishnu bunun üzerine Hiranyakaşipu’yu öldürerek yerine oğlunu getirir.

Şarkı söyleyip, dans ederek insanların birbirini boyamasının dayandığı efsane ise şu şekilde;

Hint tanrısı Lord Krishna arkadaşı Radha’yı kıskanır çünkü kendisi karanlık bir tene sahipken Radha’nın teni rengarenktir. Küçük Krishna, doğanın bu adaletsizliği karşısında annesi Yashoda’ya dert yanar. Annesi oğlu Krishna’nın gönlünü almak için yüzünü Radha’nınki gibi kendi seçtiği renklerde boyamayı teklif eder. Krishna bu teklifi seve seve kabul eder ve yüzünü boyar. Daha sonra bu oyun popülerlik kazanır ve zamanla bir festivale dönüşür.