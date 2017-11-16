Şimdi İtalya Zamanı

16 Kasım, 2017 | 11:52

İtalya’ya gitmek isteyenler şu sıralar tam da zamanı…

Seyahat severlerin dikkatine… İtalya’ya seyahat etmek isteyenler bu ay içerisinde ellerini çabuk tutsunlar.

Kasım Aralık aylarında İtalya otel ve uçak fiyatları oldukça uygun. Müzelerde uzun kuyruklar yok, restoranlarda rezervasyon yaptırmak kolay. Üstelik trüf mantarı için de doğru zaman.

İtalya’da Trüf zamanı

Tam da bu aralar, onbinlerce gastro turist yollara döküldü. Türkiye’en de ilgi var. Trüf, İtalya’nın merkezi Torino olan, Piemonte bölgesinde yetişiyor.

Trüf dışında Roma Caz Festivali ve Roma Film Festivali de yine Kasım ayı içerisinde gerçekleşiyor.

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