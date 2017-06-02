Sinem Ceceli Villasını Satıyor

02 Haziran, 2017 | 12:34

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Ceceli, Kanlıca’da birlikte oturdukları villasını satılığa çıkardı.

Uzun yıllar Kanlıca’da oturan Mustafa Ceceli, ailesiyle yaşadıkları 4 katlı villayı boşanmanın ardından eşi Sinem Ceceli’ye bırakmıştı.



Evin Satış İlanı Nisan’da Verilmiş

Sinem Ceceli, lüks villa için 12 milyon dolar istiyor. Emlak sitelerinde ilanları bulunan evin Nisan ayının ilk haftası satışa çıkarılmış olması da dikkat çekti. Mustafa Ceceli, boşanırken 3 milyon TL tazminatın yanı sıra Kanlıca’daki villasını da eski eşine bırakmıştı.