Sinem Ceceli Villasını Satıyor
02 Haziran, 2017 | 12:34
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Ceceli, Kanlıca’da birlikte oturdukları villasını satılığa çıkardı.
Uzun yıllar Kanlıca’da oturan Mustafa Ceceli, ailesiyle yaşadıkları 4 katlı villayı boşanmanın ardından eşi Sinem Ceceli’ye bırakmıştı.
Evin Satış İlanı Nisan’da Verilmiş
Sinem Ceceli, lüks villa için 12 milyon dolar istiyor. Emlak sitelerinde ilanları bulunan evin Nisan ayının ilk haftası satışa çıkarılmış olması da dikkat çekti. Mustafa Ceceli, boşanırken 3 milyon TL tazminatın yanı sıra Kanlıca’daki villasını da eski eşine bırakmıştı.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Mustafa Ceceli, Sinem Ceceli, villa,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ