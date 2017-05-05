Sinema Yeni Yıla Rekorla Başladı

05 Mayıs, 2017 | 09:42

2017 yılının ilk dört ayında sinema salonları rekor kırdı.

Türk sinema tarihinde ilk defa yılın 4 aylık diliminde 30 milyona yakın bilet satılırken, 372 milyon lira hâsılat elde edildi. Geçen yılın aynı dönemindeki rakamlar incelendiğinde ise 24 milyon bilet satışı gerçekleşirken, gişe hasılatının 290 milyon lirada kaldığı belirtildi.

Yerli yapımlar ses getirdi

Ajans Press, Box Office Türkiye verilerini derleyerek Türkiye’nin sinema karnesini çıkardı. Verilere göre yılın en çok izlenen filmi 7.3 milyon seyirci sayısıyla Recep İvedik 5 oldu. Recep İvedik 5’i, 2.8 milyon seyirci sayısıyla Çalgı Çengi İkimiz, 1.9 milyonla Hızlı ve Öfkeli 8, 1.8 milyonla Olanlar Oldu, 1.3 milyonla ise Moana takip etti.

Recep İvedik Medyada da zirvede

Ajans Press ve PRNet’in 2017 yılı içerisinde medyada gerçekleştirdiği incelemede en çok konuşulan filmin bin 74 haberle Recep İvedik olduğu belirtildi. Listenin ikinci sırasında 856 haberle Çalgı Çengi İkimiz filmi yer alırken, Ata Demirer’in Olanlar Oldu filmi 606 haberle en çok konuşulan üçüncü film oldu. Yılın en çok izlenen beş filmi listesinde yer alan iki yabancı filmden biri olan Moana 446 haberle dördüncü olurken, Hızlı ve Öfkeli 8 ise 282 haberle konuşuldu.