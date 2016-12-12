12 Aralık, 2016 | 10:11

Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Slaven Bilic, İstanbul’daki hain saldırıyı unutmadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın teknik direktörü Slaven Bilic, Liverpool deplasmanından 2-2’lik beraberlikle döndükleri maçın ardından İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen hain terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilic, yaşananlarla ilgili olarak, “Liverpool maçında aldığımız bir puanı Türkiye’deki insanlara adamak istiyorum. Yaşananlar içimi paramparça ediyor.” şeklinde konuştu.

İşte Slaven Bilic’in Liverpool maçından sonra yaptığı duygusal konuşma;