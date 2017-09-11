Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

11 Eylül, 2017 | 15:01

Alişan Eda Erol ayrılığında son gelişme…

Evlilik hazırlıkları yaparken ayrılık kararı alan çiftin arası neden açıldı?

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Eda Erol, Alişan’dan önce oyuncu olmak istiyor, dizilerde rol alıyordu. Alişan nikahtan sonra Eda Erol’un çalışmamasını istedi.

Eda Erol, Alişan’dan habersiz bir diziye “Evet” dedi. Bunu duyan Alişan çıldırdı! Alişan’ın babası Mehmet Tektaş bu yüzden “Eda kendini artist sanıyor” diye tepki gösterdi. Eda Erol’un oyunculuğa yeniden döneceği konuşuluyor.