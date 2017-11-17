Sonat Bağcan’a Albüm Desteği

17 Kasım, 2017 | 14:50

Usta sanatçı Selda Bağcan’ın yeğeni Sonat Bağcan, yeni albümünü çıkarttı.

Yeni albümü ‘Nefesim Senle’yi müzikseverlerle buluşturan Sonat Bağcan’a aileden de destek geldi.

Albümün yapımcılığını Selda Bağcan üstlenirken, aileden birçok isim de albüme destek verdi.

Albümün yapımcılığını Sonat Bağcan’ın halası Selda Bağcan yaparken, albümdeki çoğu parçanın beste ve sözü baba Savaş Bağcan’a ait.

Sonat’ın amcası Sezer Bağcan ve kardeşleri Serenad Bağcan ile Seda Bağcan’ın da beste ve vokalleriyle destek verdiği albüm 9 şarkıdan oluşuyor.

Albümle aynı adı taşıyan ve klibi de çekilen ‘Nefesim Senle’nin sözleri Sonat Bağcan’a ait.