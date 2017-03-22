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Sosyete Hindistan Turunda

22 Mart, 2017 | 13:37

Sosyete Hindistan Turunda

Sosyetenin ünlü isimleri Hindistan turuna çıkarak kendine özgü kültürüyle dikkat çeken ülkeyi keşfettiler.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, Dilek Türker, Feryal Gülman, Meltem Demir, Sevim Uyar, Hindistan kültürünü tanımaya yönelik bir tatile çıktı. Grup, Tapınakları, sokakları, kendine özgü kıyafetleri ve adetleriyle Hindistan’ı yeniden keşfettiler.

Sosyete Hindistan Turunda

Hindistan’ın turistik şehirlerini, Hindistan sokaklarını karış karış gezen, çarşılardan hediyelik eşyalar alan grup, Instagram sayfalarından yayınladıkları fotoğraflarla takipçilerine adım adım Hindistan tatili yaşattılar.

Sosyete Hindistan Turunda

Hint kınası yaktıran ve Hintlilere özgü kıyafetler giyerek kaldıkları otelde mini bir dans şov gerçekleştiren gezginler, Hindistan kültürünü yakından tanıyıp halkın nasıl yaşadığını gözleme şansı yakaladılar. Meşhur Hint tapınaklarını ve müzelerine gezen hanımlar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

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Hindistan,

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