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Şükran Ovalı Beşiktaş Taraftarına Üçlü Çektirdi

20 Şubat, 2017 | 17:10

Şükran Ovalı Beşiktaş Taraftarına Üçlü Çektirdi

Caner Erkin’in oyuncu eşi Şükran Ovalı, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda uzak olan Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı, önceki gün Akhisarspor maçında siyah beyazlı taraftarları yalnız bırakmadı.

Takıma destek için tribündeki yerini alan Şükran Ovalı, bulunduğu locada taraftarlara üçlü çektirdi. Şükran Ovalı, maçtan karesini Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Beşilktaş, Şükran Ovalı,

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