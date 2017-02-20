Şükran Ovalı Beşiktaş Taraftarına Üçlü Çektirdi
20 Şubat, 2017 | 17:10
Caner Erkin’in oyuncu eşi Şükran Ovalı, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda uzak olan Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı, önceki gün Akhisarspor maçında siyah beyazlı taraftarları yalnız bırakmadı.
Takıma destek için tribündeki yerini alan Şükran Ovalı, bulunduğu locada taraftarlara üçlü çektirdi. Şükran Ovalı, maçtan karesini Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Beşilktaş, Şükran Ovalı,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ