Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Şükran Ovalı’dan Anlamlı Hareket

13 Eylül, 2017 | 12:51

Beşiktaş’ta oynayan Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’ndan anlamlı hareket…

Vodafone Arena’da 4 adet kombine alan Şükran Ovalı, herkesin alkışlayacağı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirecek.

Akşam’ın haberine göre Şükran Ovalı, gönül verdiği Beşiktaş’ın maçlarına 1. kategoriden 4 adet kombine aldı.

Tanesi 4 bin 750 TL olan kombinelerle yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını sevindirmeyi planlayan ünlü oyuncu, Caner Erkin’le evliliğinin ardından Beşiktaşlı taraftarın gönlünü ikinci kez fethetti.

Maddi durumu yetersiz olan bazı ailelerin çocukları, ünlü oyuncu sayesinde bu sezon Vodafone Arena’da oynanacak lig ve Avrupa maçlarını yeşil sahaya çok yakın mesafeden izleyebilecek. Maçın coşkusunu yaşayıp futbolculara destek verecek olan minik taraftarlar, bir yıl boyunca Şükran Ovalı’nın sunduğu bu imkandan dönüşümlü olarak yararlanabilecek.

Güzel oyuncu, yaptığı bu iyiliğin gizli kalmasını istese de durum kulaktan kulağa yayıldı. Şükran Ovalı’nın yaptığı güzel jesti öğrenen Siyah-Beyazlı taraftarlar da sosyal medyada ünlü oyuncu için “Beşiktaş camiası sana şükran duyuyor” diye yorumlar yaptı.

Şükran Ovalı’nın maddi durumu yetersiz Beşiktaşlı çocukların maç heyecanını tribünde yaşaması için yaptığı jest, “Yengenin yüzü gibi kalbi de melek” dedirtti.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Beşiktaş, caner erkin, Kombine, Şükran Ovalı,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.
Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.
Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.
Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.