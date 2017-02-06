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Super Bowl’da Lady Gaga Fırtınası

06 Şubat, 2017 | 15:02

Super Bowl’da Lady Gaga Damgası

Lady Gaga, NFL’in final müsabakası Super Bowl’da fırtına gibi esti.

NFL (Amerikan Futbolu Ligi)’in final maçı olan ve tüm dünyada milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği Superbowl LI, muhteşem şovlar eşliğinde gerçekleşti.

Super Bowl’da Lady Gaga Damgası

Super Bowl’da Lady Gaga Damgası

Superbowl devre arası şovunun yıldızı ünlü şarkıcı Lady Gaga oldu. Houston’da düzenlenen organizasyonda, stadyum üzerinde adeta uçarak akrobatik sahne gösterileri gerçekleştiren Lady Gaga izleyenleri büyüledi.

Super Bowl’da Lady Gaga Damgası

Sevilen şarkılarını seslendiren Gaga’ya eşlik eden drone’ların ışık gösterileri de büyük beğeni aldı.

Super Bowl’da kazanan New England Patriots

Super Bowl'da kazanan New England Patriots

Super Bowl’da New England Patriots tarihi bir zafere imza attı. Bu yıl 51’incisi düzenlenen finalde, New England Patriots ve Atlanta Falcons karşı karşıya geldi. Tarihte ilk kez uzatmaya giden Super Bowl’da kazanan 34-28’lik skorla New England Patriots oldu.

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Lady Gaga, Super Bowl,

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