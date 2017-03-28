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Survivor Sabriye’den Dans Şov

28 Mart, 2017 | 11:24

Çekimleri Dominik’te devam eden Survivor’da, dün akşam yayınlanan bölümde Sabriye’den herkese-i hayrete düşüren bir dans şov geldi.

Dünyanın en ünlü balayı adalarından kabul edilen Dominik Cumhuriyeti’nde Survivor Adasında dün yine nefesleri kesen bir mücadele vardı. Ödül oyununda karşı karşıya gelen Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından parkurdan mutlu ayrılan taraf ünlüler oldu.

Ödül, Dominik’in muhteşem sahillerinde ışıklar altında kurulmuş bir masada yemek ve müzikti. Ünlüler takımının adasına kurulan masa ve müzik sistemi yarışmacıları coşturmaya yetti.

Survivor Sabriye’den Dans Şov

Yemeğin ardından çalan müzikle coşan isimlerden biri de Sabriye idi. Adaya geldiği günden beri sert bir duruşu olan Sabriye müziğe kendini kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Survivor Sabriye’nin dansı kısa sürede sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

İşte Survivor Sabriye’nin Muhteşem Dans Şovu – Video

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Dominik, Survivor, Survivor Sabriye,

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