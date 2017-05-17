Survivor’da Bir İlk! Yunanistan Sürprizi

17 Mayıs, 2017 | 11:07

Survivor tarihinde bir ilk daha! Türk ve Yunan takımları karşı karşıya gelecek.

Acun Ilıcalı, çekimleri dünyanın en ünlü balayı adalarından olan Dominik’te devam eden Survivor’da yarışan Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşı karşıya geleceği bir oyun oynanacağı haberini verdi.

Acun Ilıcalı, “Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Bir Türk takımı Yunan takımı ile oyun oynayacak. Bu oyunun amacı iki ülkenin birbirine yakınlaşmasıdır. Yarın bir ödül oyunu oynanacak. Yarından sonraki gün Yunan takımına karşı güzel bir takım oluşturacaksınız. Bu takım ünlüler ve gönüllülerden oluşacak. Kazanan takım toplu olarak ödülün sahibi olacak ” dedi.

Tüm Takıma Araba Hediye Etmişti

Geçen haftalarda Survivor’da bir ilk daha gerçekleşmiş ve ünlüler takımındaki 6 yarışmacıya araba hediye edilmişti.