Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Survivor’da Bir İlk! Yunanistan Sürprizi

17 Mayıs, 2017 | 11:07

Survivor’da Bir İlk! Yunanistan Sürprizi

Survivor tarihinde bir ilk daha! Türk ve Yunan takımları karşı karşıya gelecek.

Acun Ilıcalı, çekimleri dünyanın en ünlü balayı adalarından olan Dominik’te devam eden Survivor’da yarışan Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşı karşıya geleceği bir oyun oynanacağı haberini verdi.

Acun Ilıcalı, “Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Bir Türk takımı Yunan takımı ile oyun oynayacak. Bu oyunun amacı iki ülkenin birbirine yakınlaşmasıdır. Yarın bir ödül oyunu oynanacak. Yarından sonraki gün Yunan takımına karşı güzel bir takım oluşturacaksınız. Bu takım ünlüler ve gönüllülerden oluşacak. Kazanan takım toplu olarak ödülün sahibi olacak ” dedi.

Tüm Takıma Araba Hediye Etmişti

Geçen haftalarda Survivor’da bir ilk daha gerçekleşmiş ve ünlüler takımındaki 6 yarışmacıya araba hediye edilmişti.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Acun Ilıcalı, Survivor, Yunanistan,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say: Bir Şeyler Yap Türkiye!

Fazıl Say: Bir Şeyler Yap Türkiye!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevini başlayan eğitmenlerle ilgili bir yazı paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin’de Piyano Başına Geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin’de Piyano Başına Geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir forma katılmak üzere gittiği Pekin'de piyano başına geçti, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Volkan Konak’tan Atatürk Düşmanlarına Suç Duyurusu

Volkan Konak’tan Atatürk Düşmanlarına Suç Duyurusu

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Atatürk'e hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Justin Bieber’dan Hindistan Konseri Öncesi İlginç İstekler

Justin Bieber’dan Hindistan Konseri Öncesi İlginç İstekler

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 10 Mayıs'taki Hindistan konseri öncesi ilginç istekleriyle dikkat çekti.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.