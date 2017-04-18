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Survivor’da Justin Bieber Konseri Zamanı

18 Nisan, 2017 | 10:00

Survivor'da Justin Bieber Konseri Zamanı

Çekimleri Dominik’te devam eden Survivor’da yarışmacılar, Justin Bieber konserine gidebilmek için kıyasıya bir mücadele verdiler.

Dominik Cumhuriyeti Survivor Adasında devam eden yarışmada kazananın Justin Bieber konserine gideceği ödül oyunu muhteşem bir çekişmeye sahne oldu. Ödülün Justin Bieber konseri olduğunu duyan ünlüler ve gönüllüler takımı Kanadalı pop yıldızını görebilmek için ter döktü.

Justin Bieber Konseri Zamanı

Ödül oyununu kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Justin Bieber konserine giden gönüllüler, ünlü şarkıcının konserinde muhteşem bir şova tanıklık etme şansı yakaladılar. Dominik Cumhuriyet’inin Punta Cana bölgesindeki Justin Bieber konserine özel uçakla giden gönüllüler bir de yemek ziyafeti yaptı.

Sabriye’nin Justin Bieber Gözyaşları

Sıkı bir Justin Bieber hayranı olan Survivor Ünlüler takımından Sabriye, kaybedilen ödül sonrası gözyaşlarını tutamadı. Sabriye, “Justin’i göremeyeceğim” diyerek ağladı.

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Justin Bieber, Survivor,

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