25 Ocak, 2017 | 10:25

Survivor 2017’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda etti.

Çekimleri Dünyanın en iyi balayı adaları arasında gösterilen Dominik Survivor Adasında devam eden Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Survivor adasında veda eden ilk isim belli oldu.

Survivor’da Kim Elendi?

Survivor, 2017 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Dominik Survivor Adasında devam eden yarışmada dün akşam ilk eleme yaşandı. Eleme potasına Gönüllüler takımından Eser West, Fulya Şahin, Erdi Ünver ve Berna Keklikler girdi.

Art arda iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda etti. Bu isim halktan en az oyu alan Fulya oldu. Fulya giderken takım arkadaşlarına ateş püskürerek “Hakkımı helal etmiyorum” dedi.