Survivor’da Küba Ödülü

05 Haziran, 2017 | 11:23

Dünyanın en zorlu yarışması Survivor’da kazananın Küba ‘ya gideceği ödül oyunu heyecan yarattı.

Survivor’da heyecan dozu artmaya devam ediyor. Yarışmacılar bu kez Karayiplerin ada ülkesi Küba için yarışacak. Çekimleri Dominik’te devam eden Survivor’ın yayınlanacak yeni bölümünde, ödül oyununu kazanan takım muhteşem Küba Turu ile ada ülkesini keşfedecek.

Özel bir jetle Dominik’ten Küba’ya uçacak yarışmacılar, Fidel’in ABD ambargosu altında yıllarca mücadele verdiği devrim ülkesinde eşsiz bir deneyim şansı yakalayacaklar.