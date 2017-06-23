Survivor’da Şampiyon Belli Oldu
23 Haziran, 2017 | 10:19
Survivor’da şampiyon belli oldu. Dominik’te oldukça heyecanlı yarışmalara sahne olan programın kazananı kim oldu? İşte Cevabı…
Dünyanın en ünlü balayı adası Dominik’teki çekimlerin ardından Survivor final heyecanı Kıbrıs’a taşındı. Finalde Ünlüler takımından Adem ile Gönüllülerden Ogeday karşı karşıya geldi.
Şampiyonun halk oylaması sonucu belirlendiği Survivor’da mutlu sona ulaşan isim Ogeday oldu.
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