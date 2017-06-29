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Suudi Milyarderle İspanya Kaçamağı

29 Haziran, 2017 | 09:50

Suudi Milyarderle İspanya Kaçamağı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Suudi milyarder Hassan Jameel ile İspanya tatilinde.

Rihanna ve Suudi milyarder Hassan Jameel İspanya’da tatil yapıyor. İkili önceki gün kaldıkları lüks otelin havuzunda öpüşürken görüntülendi.

Suudi Milyarderle İspanya Kaçamağı

Barbadoslu güzele yakın kaynakların İngiliz The Sun gazetesine verdiği bilgilere göre; 29 yaşındaki Rihanna ile Suudi milyarder Hassan Jameel arasındaki ilişki oldukça ciddi.

İspanya Tatilinde Çok Mutluydu

Rihanna’nın adı daha önce Naomi Campbell ile de anılan iş adamıyla İspanya tatili süresince çok eğlendiği ve gayet mutlu olduğu öğrenildi.

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İspanya, Rihanna,

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