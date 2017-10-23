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Tarık Akan’ın Torunu Dünyaya Geldi

23 Ekim, 2017 | 14:41

Tarık Akan’ın torunu Gece, dünyaya geldi.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Tarık Akan geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılmıştı. Vefatından önce usta oyuncunun hasta yatağındayken oğlu Barış Üregül ve nişanlısı Asya Engin’e bir torun vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Tarık Akan’ın  oğlu ve müstakbel gelini geçen şubat ayında evlenmiş, kısa süre sonra da çiftten bebek haberi gelmişti.

Hamilelik günlerini Bodrum’da geçirmeyi tercih eden Asya Engin, geçen hafta planlanan tarihten 12 gün önce sancıları artınca apar topar doğuma alındı. Bir kız bebek dünyaya getiren Asya Engin, eşi Barış Üregül’le kızlarına Gece adını verdi.

(MedyaTava)

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