Tarık Akan’ın Torunu Dünyaya Geldi

Hadise, şimdi de yüzündeki değişiklikle gündeme geldi.

Türkiye'de hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan ve yaşamını Brezilya'da sürdürme kararı alan Sedat Doğan'dan yeni haber var.

Hamilelik günlerini Bodrum’da geçirmeyi tercih eden Asya Engin, geçen hafta planlanan tarihten 12 gün önce sancıları artınca apar topar doğuma alındı. Bir kız bebek dünyaya getiren Asya Engin, eşi Barış Üregül’le kızlarına Gece adını verdi.

Tarık Akan’ın oğlu ve müstakbel gelini geçen şubat ayında evlenmiş, kısa süre sonra da çiftten bebek haberi gelmişti.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Tarık Akan geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılmıştı. Vefatından önce usta oyuncunun hasta yatağındayken oğlu Barış Üregül ve nişanlısı Asya Engin’e bir torun vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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