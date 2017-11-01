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Tarkan Avrupa Konseri İçin Hazır

01 Kasım, 2017 | 14:18

Tarkan, Avrupa’daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Uzun aradan sonra çıkardığı “10” albümüyle haftalarca müzik listelerinin zirvesinde kalan Tarkan, Avrupa turnesi için hazırlıklara başladı.

Turne 29 Mart günü Berlin’de start alacak. Tarkan daha sonra 31 Mart’ta Stuttgart, 1 Nisan’da Frankfurt, 6 Nisan’da Rotterdam, 7 Nisan’da Düsseldorf, 14 Nisan’da Münih’te sevenleriyle buluşacak.  Tarkan turnesini 29 Nisan akşamı Hamburg’da noktalayacak.

Bu arada Tarkan’ın Hollanda-Rotterdam’daki konserine ilgi beklenenin de üzerinde oldu. Biletlerin yüzde 90’ı, satışa çıktığı ilk 1 saat içinde tükendi.

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Avrupa Turnesi, Konser, Tarkan,

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