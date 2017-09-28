Tarkan Bebek İddiasına Cevap Vermedi
28 Eylül, 2017 | 12:10
Megastar Tarkan, eşinin hamile olduğu yönündeki iddialar hakkında konuşmuyor.
Etiler’de görüntülenen Tarkan’a bebek iddiaları sorulduğunda megastar yine sessizliğini korudu.
Bir hayli keyifli olduğu gözlenen Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu’nun 2.5 aylık hamile olduğu yönündeki haberlerle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Tarkan’ın sessizliğini koruması bebek iddialarının bir süre daha konuşulacağını gösteriyor.
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