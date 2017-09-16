Tarkan Konserine Ünlü Akını
16 Eylül, 2017 | 12:07
Sekiz konserlik Açıkhava maratonunun altıncı gecesinde Tarkan’ı izlemeye gelenler arasında birçok ünlü isim vardı.
Kibariye ve eşi, Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Esin Maraşlıoğlu, Tamer Yılmaz-Ayten Alpün, Yüksel Ak gibi ünlüler ön sıralardan Tarkan’ın şarkılarına eşlik etti.
Sıkı bir Tarkan hayranı olan Ezgi Mola yakın arkadaşı Serenay Sarıkaya ile birlikte geceden bol bol video çekerek sosyal medyadan paylaştı.
Küba Dönüşü Konser
İkinci Balayı tatilini Küba’da geçiren Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti Tarkan konserinde görüntülendi. Fahriye Evcen de bol bol fotoğraf ve video çekerek konseri ölümsüzleştirdi.
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