06 Mart, 2017 | 14:35

Pop star Tarkan Los Angeles konseri ile fırtına gibi esti. Biletleri günler öncesinden tükenen Tarkan Los Angeles konserine yabancılar da yoğun ilgi gösterdi.

New York’taki konserlerin ardından Los Angeles’a geçen Tarkan, “melekler şehri”nin en prestijli sahnelerinden The Novo by Microsoft’ta Türk ve yabancı hayranlarıyla buluştu. Tarkan Los Angeles konserinde Türkçe ve İngilizce şarkılarını seslendirdi. Şarkıcıya parçalarında Türklerin yanı sıra Meksikalılar, Arjantinliler, Ruslar, İranlılar ve ABD’lilerin aralarında bulunduğu geniş bir hayran kitlesi eşlik etti.

Los Angeles konserinde Tarkan’ı yakından görmek isteyen hayranları sabahın erken saatlerinden itibaren konser salonu önünde kuyruk oluşturdu. Türk ve Meksika bayraklarıyla konser mekanına gelen bir grup Meksikalı hayranı, Tarkan’ın Los Angeles’a gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanatçıyı Meksika’ya davet etti.

Ünlü şarkıcının Latin hayranları Grace Alanis, Maria Enriqueta Trejo ve Bolivina Cuarenta, Tarkan’a Türkçe “Seni çok seviyoruz.” dedi.

Tarkan konserlerini organize eden, merkezi ABD’de bulunan SM Production Group Genel Müdürü Şengül Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel, heyecanlı ve müthiş enerji dolu bir turne geçirdiklerini belirterek, “Türkiye’yi sevgili megastarımız Tarkan ile ABD’de en iyi şekilde temsil ederek büyük bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Herkes mutlu, Tarkan mutlu, biz mutluyuz. Her şey çok güzel oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Tarkan, şarkıları ve danslarıyla Türk ve yabancı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, konser sonunda izleyiciler tarafından tekrar sahneye çağrılan sanatçı, sevenlerini kırmayarak bir şarkı daha seslendirdi.