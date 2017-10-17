Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Tarkan’a Avrupa Turu Hediyesi

17 Ekim, 2017 | 13:24

45. yaşını kutlayan Tarkan’a eşinden büyük bir sürpriz geldi.

Pınar Tevetoğlu Tarkan’a ‘Avrupa Turu’ hediye etti.

Pınar Tevetoğlu, Tarkan’ın en sevdiği üç Avrupa ülkesine 15 günlük tur organize etti. Çiftin ilk durağı Almanya’nın başkenti Berlin oldu.

Buradan Hollanda-Amsterdam’a geçecekler. Son olarak da Güney İtalya kıyılarını gezip, soluğu İstanbul’da alacaklar.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Almanya, Amsterdam, Avrupa Turu, Hollanda, Pınar Tevetoğlu, Tarkan,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Filipinli Dadı Çocuk İçin mi? Mustafa Ceceli Açıkladı

Filipinli Dadı Çocuk İçin mi? Mustafa Ceceli Açıkladı

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.
Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri

Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.
Beckham-Chloe Moretz Aşkı Yeniden

Beckham-Chloe Moretz Aşkı Yeniden

İngiliz futbolcu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Chloe Moretz, yeniden barıştı.
Hint Starının Dondurmayla İmtihanı

Hint Starının Dondurmayla İmtihanı

 Hint Starı Aamir Khan'ın Türkiye tatili devam ediyor.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.