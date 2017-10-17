Tarkan’a Avrupa Turu Hediyesi

17 Ekim, 2017 | 13:24

45. yaşını kutlayan Tarkan’a eşinden büyük bir sürpriz geldi.

Pınar Tevetoğlu Tarkan’a ‘Avrupa Turu’ hediye etti.

Pınar Tevetoğlu, Tarkan’ın en sevdiği üç Avrupa ülkesine 15 günlük tur organize etti. Çiftin ilk durağı Almanya’nın başkenti Berlin oldu.

Buradan Hollanda-Amsterdam’a geçecekler. Son olarak da Güney İtalya kıyılarını gezip, soluğu İstanbul’da alacaklar.