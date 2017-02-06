Tatil İçin Gittiği Tayland’da Cami Yaptırıyor

06 Şubat, 2017 | 12:24

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, tatil için gittiği Tayland’da cami yaptırıyor.

Yaşar İpek, Tayland tatili sırasında dünyanın en çok turist çeken adalarından Phuket’e gitti. Bir süre Phuket adasında kalan İpek, yanındaki arkadaşlarıyla ülkedeki diğer adaları da gezip keşfetme teklifinde bulundu.

Naka Adası’na geçen Yaşar İpek, yerlilerin yaşadığı ormanlık alanda dolaşırken namaza gelen insanlarla dolu bir cami ile karşılaştı.

65 kişilik bir nüfusa sahip Müslüman köyünde camiye giden insanlarla bir araya gelen İpek, oradakilerle uzun süre sohbet etti. Ünlü şarkıcı, Naka Adası’ndaki Müslüman köylülere, adada bulunan, tentelerden inşa edilmiş caminin yenilenmesi için yardım etmek istediğini söyledi.