Tatlı Küçük Yalancı Shay Mitchell Yunan Adalarında

05 Temmuz, 2017 | 12:53

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ünlenen Shay Mitchell, arkadaşlarıyla birlikte Yunan Adalarında tatil yapıyor.

Yunan Adaları, bu yıl da yaz tatilinin en gözde tatil rotaları arasındaki yerini aldı. Magazin dünyasının ünlü isimleri başta Mykonos olmak üzere diğer Yunanistan ve Yunan Adalarına oldukça ilgi gösteriyor.

Rol aldığı Pretty Little Liars (Tatlı Küçük Yalancılar) dizisiyle adını duyuran Shay Mitchell de Yunan Adaları Turları yapan ünlüler kervanına katıldı.

Shay Mitchell, arkadaşlarıyla Yunanstan’da tatil yaparken görüntülendi. Arkadaşlarıyla çıktığı Mykonos adası turları sırasında objektiflere takılan güzel oyuncu, çıplaklar plajında denize girdi. 30 yaşındaki Shay Mitchell, bir süre bikinisinin üzerini çıkarıp denize girip ve bolca güneşlendi.