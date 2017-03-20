Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Tayland, Küba, Maldivler! Fatmagül Tatilde

20 Mart, 2017 | 11:59

Tayland, Küba, Maldivler! Fatmagül Tatilde

Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı, Fatmagül Tatilde isimli programla ekranlara dönüyor.

Survivor yarışmasında adını duyuran Adriana Lima’a benzerliğiyle dikkatleri çeken Fatmagül Fakı, bir gezi programıyla ekranlara gelecek.

Tayland, Küba, Maldivler! Fatmagül Tatilde

Yerli Adriana Lima olarak anılan güzel sunucu, Fatmagül Tatilde isimli yeni programında Uzakdoğu’nun egzotik mutfaklarından Avrupa’nın sofistike yaşamına; Afrika’nın vahşi doğasından Amerika’nın büyülü dünyasına pek çok noktaya gidecek.

Fatmagül Tatilde

Fatmagül Tatilde ‘nin ilk bölümü bir uzakdoğu ülkesi olan Tayland’da çekildi. Filler, kaplanlar ve timsahlarla çekimleri yapılan bölümde Fatmagül Fakı, Tayland’ın güler yüzlü insanlarıyla vakit geçirip tapınakları geziyor.

Fatmagül Fakı,

Küba ve Maldivler Sırada

Programın ilk bölümlerinde uzak bölgeleri tercih eden ekip, Tayland’ın ardından Küba ve Maldivler gibi bölgelere yönelecek. Öte yandan Fatmagül’ün gezeceği yerleri ise seyirci belirleyecek. Güzel sunucu, seyirci nereyi görmek isterse oraya gidecek, onların sosyal medyadan önerdiklerini deneyimleyecek.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Fatmagül Fakı, Küba, Maldivler, Tayland,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Usta sanatçı Haluk Levent'ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı- Video İzle
Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik programları hakkında en yetkili ağızdan açıklama geldi. Tamamı yayından kaldırılıyor.
Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu.
El Clasico Tarihinde 25 Yıl Sonra Bir İlk!

El Clasico Tarihinde 25 Yıl Sonra Bir İlk!

Barcelona ile Real Madri̇d, El Clasico tarihinde 25 yıl sonra bir ilke imza atarak Amerika kıtasında hazırlık maçı yapacak.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.