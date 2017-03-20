20 Mart, 2017 | 11:59

Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı, Fatmagül Tatilde isimli programla ekranlara dönüyor.

Survivor yarışmasında adını duyuran Adriana Lima’a benzerliğiyle dikkatleri çeken Fatmagül Fakı, bir gezi programıyla ekranlara gelecek.

Tayland, Küba, Maldivler! Fatmagül Tatilde

Yerli Adriana Lima olarak anılan güzel sunucu, Fatmagül Tatilde isimli yeni programında Uzakdoğu’nun egzotik mutfaklarından Avrupa’nın sofistike yaşamına; Afrika’nın vahşi doğasından Amerika’nın büyülü dünyasına pek çok noktaya gidecek.

Fatmagül Tatilde ‘nin ilk bölümü bir uzakdoğu ülkesi olan Tayland’da çekildi. Filler, kaplanlar ve timsahlarla çekimleri yapılan bölümde Fatmagül Fakı, Tayland’ın güler yüzlü insanlarıyla vakit geçirip tapınakları geziyor.

Küba ve Maldivler Sırada

Programın ilk bölümlerinde uzak bölgeleri tercih eden ekip, Tayland’ın ardından Küba ve Maldivler gibi bölgelere yönelecek. Öte yandan Fatmagül’ün gezeceği yerleri ise seyirci belirleyecek. Güzel sunucu, seyirci nereyi görmek isterse oraya gidecek, onların sosyal medyadan önerdiklerini deneyimleyecek.