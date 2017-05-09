09 Mayıs, 2017 | 16:22

Bir süredir Tayland tatilinde olan Tuba Ünsal’ın kaldığı yeri maymunlar bastı ortaya renkli görüntüler çıktı.

Tuba Ünsal Mirgün Cabas çifti, çocuklarıyla birlikte uzakdoğunun incisi Tayland’da tatil yapıyor. Ailesiyle birlikte doğayla iç içe muhteşem bir tatil geçiren Tuba Ünsal Tayland’da yaşadığı ilginç anları instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.

Krabi bölgesine giden ünlü çift, kaldıkları meşhur bungalov evde bir anda maymunların istilasına uğradılar. Özellikle çiftin oğulları Civan Mert’in maymun istilasıyla bir hayli eğlendiği görüldü. Tuba Ünsal’ın odasına giren bir maymunun ünlü oyuncunun salatasını yemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Tayland Tatilindeki Tuba Ünsal’a Maymun Sürprizi – Video İzle