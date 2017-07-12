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Tayland Tatiliyle Aşk Tazeliyorlar

12 Temmuz, 2017 | 12:49

Tayland Tatiliyle Aşk Tazeliyorlar

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun ve erkek arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay, Tayland tatilleriyle aşk tazeliyorlar.

Yaz tatilini Uzakdoğu Turları ile değerlendiren oyuncu Melisa Şenolsun ve sevgilisi Mehmet Ozan Dolunay, Phuket ve Koh Phi Phi adalarını tercih etti.

Tayland Tatiliyle Aşk Tazeliyorlar

Tayland’ın dünyaca meşhur tatil ve balayı adalarının yolunu tutan ikili romantik bir yaz tatili geçiriyorlar. Genç aşıklar, Phuket Adası ‘nın bakir doğası ve kendine hayran bırakan atmosferinde bolca anı biriktiriyor.

Tayland Tatiliyle Aşk Tazeliyorlar

Tayland Turları ile aşk tazeleyen çift, sosyal medya hesaplarından Phi Phi ve Phuket adalarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyorlar.

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Melisa Şenolsun, Phuket, Tayland,

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