Taylor Swift’e Büyük Tepki
05 Eylül, 2017 | 11:27
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, kapıda bekleyen hayranlarıyla ilgilenmeyince büyük tepki gördü.
Yeni şarkısı ‘Look What You Made Me Do’ ile yeniden müzik listelerinin zirvesine dönen Taylor Swift hayranlarını şaşırttı.
Yakın bir arkadaşının düğününe katılmak üzere Martha’s Vineyard Adası’na giden 27 yaşındaki yıldız, gelin evinin kapısında yağmur altında bekleyen hayranlarından tepki aldı.
Hayranlarının fotoğraf çekmemesi için evin kapısına perde gerdiren Swift’in bu davranışı uzun süre protesto edildi.
Habertürk
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