Taylor Swift’e Büyük Tepki

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Hayranlarının fotoğraf çekmemesi için evin kapısına perde gerdiren Swift’in bu davranışı uzun süre protesto edildi.

Yakın bir arkadaşının düğününe katılmak üzere Martha’s Vineyard Adası’na giden 27 yaşındaki yıldız, gelin evinin kapısında yağmur altında bekleyen hayranlarından tepki aldı.

Yeni şarkısı ‘Look What You Made Me Do’ ile yeniden müzik listelerinin zirvesine dönen Taylor Swift hayranlarını şaşırttı.

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