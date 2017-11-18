Teoman Alkol Tedavisine Başladı

18 Kasım, 2017 | 13:50

Ünlü şarkıcı Teoman alkolü bırakmak için tedavi olmaya başladı.

Uzun yıllardır annesine alkolü bırakacağına dair söz veren Teoman,bu kez sözünü tutacak. Teoman bu konuda ciddi bir adım attı.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı, Nişantaşı’ndaki BATEM’den yardım almaya başladı. Zaman zaman merkeze giden Teoman’a içkiyi bırakma yolları anlatıyor.

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; Rockçı Teoman, yıllar önce annesi Şaziment Hanım’a, ‘Alkolü bırakacağım’ demiş ama sözünü kısa bir süre tutabilmişti. Son günlerde alkolün dozunu tekrar artırınca annesinden son bir uyarı almış. Teoman annesine tekrar söz vermiş. Nişantaşı’ndaki Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi’nde yardım almaya başlamış.