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Teoman Londra Tatilinden Döndü

31 Mayıs, 2017 | 10:46

Teoman Londra Tatilinden Döndü

Bir süredir Londra tatilinde olan şarkıcı Teoman yurda döndü.

Geçtiğimiz günlerde tatil için İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Teoman, önceki akşam İstanbul’da görüntülendi. Londra’da bir hafta kaldığını ve tatilinin çok güzel geçtiğini belirten Teoman, “Tek başıma gittim, bol bol gezdim” dedi.

Londra’dan sürprizlerle geldi

49 yaşındaki başarılı şarkıcı, yaz aylarında vereceği konserler için heyecan yaratan açıklamalarda bulundu. Ayak üstü gazetecilere demeçte bulunan Teoman, “bu yaz vereceğim konserlerim için hem sahne hem imaj hem de sevenlerim için tüyolar ve sürprizlerle dolu geldim” dedi.

Londra’da Konser Vermişti

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl Ekim ayında kariyerindeki ilk Londra konserini vermişti. Londra’nın ünlü gösteri merkezlerinden O2 Forum Kentish Town’da sahne alan Teoman, yaklaşık 2 saat süren konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

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Konser, Londra, Teoman,

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