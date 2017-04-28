Tolga Karel ABD Dönüşü Gözaltına Alındı

28 Nisan, 2017 | 10:40

Ünlü oyuncu Tolga Karel, 1 yıl önce ifade vermediği dava için ABD dönüşü gözaltına alındı.

Uzun süredir Amerika’da bulunan oyuncu Tolga Karel, 1 yıl önce trafikte yaşanan bir tartışma nedeniyle açılan davada ifade vermediği gerekçesiyle savcılığa götürüldü

Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçerken hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncu polislerce ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü.

Tolga Karel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.