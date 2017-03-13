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Tolgahan Sayışman Almeda Abazi Çifti Balayını Uzattı

13 Mart, 2017 | 11:41

Tolgahan Sayışman Almeda Abazi Çifti Balayını UzattıTolgahan Sayışman Almeda Abazi Çifti, Amerika’daki Balayını Uzattı.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, 2 yıllık sevgilisi Almeda Abazi ile Los Angeles’ta evlendikten sonra balayı için bir süre daha burada kalmışlardı. Ünlü çift, balayı turlarını uzattı ve Amerika’da kaldı.

Balayı tatillerine dolu dizgin devam eden Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanıyor.

Tolgahan Sayışman Almeda Abazi Çifti Balayını Uzattı

Balayı turları bir hayli renkli geçtiği her hallerinden belli olan çift, önceki gün San Francisco’daki Lombard Caddesi’nden bir kare paylaştı. Fotoğrafta yakışıklı oyuncunun eşini sırtında taşıdığı görüldü.

Sevgililer Günün’de Evlenmişlerdi

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Sevgililer Günün’de Los Angeles’ta dünya evine girmişti. Dünyaca ünlü Beverly Wilshire Hotel’de gerçekleşen düğüne 40 kişilik bir davetli grubu katılmıştı.

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Almeda Abazi, Amerika, Balayı, Tolgahan Sayışman,

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