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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi Los Angeles’ta Evleniyor

25 Ocak, 2017 | 10:15

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve Survivor yarışmasından hatırladığımız Almeda Abazi, Los Angeles’ta evleniyor.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi Los Angeles’ta Evleniyor

Uzun zamandır birlikte olan başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ve 2008 Arnavutluk güzeli Almeda Abazi, 13 Şubat günü Los Angeles’ta düğün yapacak. Almeda Abazi’yi geçen ay ailesinden isteyen yakışıklı oyuncu, nikah tarihi olarak Abazi’nin doğum günü olan 13 Şubat’ı seçti.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi Los Angeles’ta Evleniyor

Çift, Tolgahan Sayışman’ın evinin de bulunduğu Los Angeles’ta nikah masasına oturacak.  Nikaha ikilinin yakın akrabaları ve dostlarının katılacağı küçük bir grubun katılımıyla gerçekleşecek. Sayışman-Abazi çifti, ABD dönüşü İstanbul’daki dostları için küçük bir kutlama organize edecek.

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Almeda Abazi, Los Angeles, Tolgahan Sayışman,

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