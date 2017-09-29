Top Model Gigi Hadid Paris’te
29 Eylül, 2017 | 15:03
ABD’li top model Gigi Hadid, New York ve Milano Moda Haftası’ndan sonra şimdi de Paris’e gitti.
Vatan Magazin’de yer alan habere göre 22 yaşındaki top model, Paris Moda Haftası kapsamında defilelerde boy gösterecek.
Önceki gün bir davet çıkışı görüntülenen Gigi Hadid, derin göğüs ve bacak dekolteli beyaz elbisesiyle kameralara poz verdi.
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