Top Model Gigi Hadid Paris’te

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Önceki gün bir davet çıkışı görüntülenen Gigi Hadid, derin göğüs ve bacak dekolteli beyaz elbisesiyle kameralara poz verdi.

Vatan Magazin’de yer alan habere göre 22 yaşındaki top model, Paris Moda Haftası kapsamında defilelerde boy gösterecek.

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