Transferi Maldivler’de Kutluyor

21 Haziran, 2017 | 10:36

Geçtiğimiz günlerde Manchester United’a transfer olan genç futbolcu Victor Lindelof, sevgilisiyle Maldivler’de tatil yapıyor.

Benfica’da geçirdiği başarılı sezonun ardından İngiliz devi Manchester United’a transfer olan Victor Lindelof, soluğu Maldivler’de aldı.

30.7 milyon sterlinle Manchester United tarihinin en pahallı savunmacısı olan 22 yaşındaki İsveçli stoper, İngiltere Premier Lig ‘de geçireceği ilk sezon öncesi Maldivler Turu yaparak stres atıyor.

Kız arkadaşı Maja Nilsson ile birlikte Hint okyanusunun tropik cenneti Maldivler’de turkuaz denizin ve muhteşem doğanın tadını çıkaran Victor Lindelof, hem sevgilisiyle romantik bir tatil yapıyor hem de transferini kutluyor.

Maja Nilsson’un instagram sayfasına yüklediği karelerde ikilin Maldivler’in dünyaca meşhur sualtı restoranında romantik bir yemek yedikleri görülüyor.